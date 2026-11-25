Російські окупанти в ніч на 25 листопада завдали удару по Білій Церкві.

"Біла Церква під ворожою атакою. Цього разу під ударом опинилася не лише критична інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали "Епіцентр", "Нова пошта" та інші об'єкти цивільного бізнесу", - повідомляє Білоцерківська міськрада.

Внаслідок атаки одна людина загинула. Наразі наслідки атаки уточнюються.

Внаслідок ворожої атаки у Білоцерківському районі загинув чоловік 1974 року народження.

"Виникла пожежа на автостоянці. Її ліквідували. Пошкоджено два вантажні автомобілі. Крім того, пошкоджень зазнав заклад торгівлі", - сказав голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Фото: Білоцерківська міськрада.