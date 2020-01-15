Правительство выплатит семьям 11 погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Кабинета Министров Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Правительство выплатит семьям 11 погибших граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена ​​до получения семьями всех страховых выплат», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией будет проконтролировано. Для каждой семьи погибшего украинцев предусмотрены страховые выплаты в размере 250 тыс. СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 тыс..

Кроме того, Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

«Никакие компенсации не утолят боль от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость», - подчеркнул Гончарук.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.