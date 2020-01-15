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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из семи лиц, которых  правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевои и покушение на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Об этом «Слидству.Инфо» сообщила его адвокат Ирина Бегунок.

Задержание произошло сегодня утром, 15 января, около его дома. Пока неизвестно, объявили ли мужчине подозрение.

В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания. Но отметили, что это связано с другим преступлением, которое, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой. По словам главы пресс-службы полиции Киевщины Николая Жуковичв, говорится об убийстве киевского предпринимателя в 2014-м году. Детали Жукович не сообщил.

Защитница Кравченко отреагировала на заявление представителя полиции: «Бред какой-то. Вчера задержали одного по подозрению в убийстве Окуевой, а сегодня задерживают из этой же группы лиц моего подзащитного за другое преступление. Они будут закрывать всех лиц за различные производства? Давайте все производства Киевской области на них повесим».

Отметим, что Андрей Кравченко является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также - начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Напомним, 12 января, Нацполиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

14 января Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта Игорю Редькину, подозреваемому в Окуевой. 

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.
ForUm

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