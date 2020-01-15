Расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств сбития самолета МАУ 8 января. Об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Голос Америки.

«Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами», - сказал посол журналистам.

Но сейчас более важным вопросом, сказал Ельченко, являются вопросы ответственности Ирана, как на индивидуальном уровне - тех людей, которые отдавали и выполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, - так и государства на международно-правовом уровне.

«Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца и она выплатит все причитающиеся компенсации, и семьям погибших, и авиакомпании, и все остальное, что нужно делать в этих случаях. Я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, этот вопрос будет закрыт и улажен между Украиной и Ираном на двустороннем уровне. Иран повел себя, на мой взгляд, цивилизованно. Он признал вину», - сказал посол Украины.

Ельченко рассказал, что Украина получила всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не немедленно, от США.

По его словам, задержка с публичными заявлениями украинского руководства о причине падения самолета была, в первую очередь, вызвана тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществлять расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им на это разрешение. Также компания-производитель самолета Boeing, сказал посол, предложила свою услуги и полную поддержку в расследовании.

«Украина получает определенный доступ к тем черных ящиков и, наверное, будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами Boeing. Они обязательно войдут в состав той группы, что образуется из тех стран, граждане которых погибли в той автокатастрофе, и, конечно, США как производителя двигателей и самолета Boeing», - сказал посол.



Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.