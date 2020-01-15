Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за активное участие в проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря и в за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, стороны провели телефонный разговор днем 15 января.

Зеленский подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части удерживаемых украинцев.

«Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе», - заявил он и подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.

Также президент выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима «полной тишины» на Донбассе.

По словам главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

«Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», - подчеркнул он.

Президент выразил обеспокоенность недопуском представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.