Російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі зафіксовано влучання поряд з торговельним центром та кількома нежитловими будівлями. Є постраждалі, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Двох у тяжкому стані медики госпіталізували.

Раніше Кличко повідомляв про влучання в будівлю на території промислової зони у Деснянському районі. Також, за попередньою інформацією, російська ракета влучила в іншу нежитлову будівлю. Там зафіксовано руйнування, могли бути постраждалі.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві вибухова хвиля вибила вікна на дев’яти поверхах гуртожитку кіностудії Довженка.