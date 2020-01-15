Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о задержании лица, считающегося автором видеоролика с попаданием ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины», сбитый на прошлой неделе под Тегераном.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на иранские медиа, передает «Европейская правда».

Иранские СМИ, в частности, сообщили, что КСИР взяли под стражу человека, который на прошлой неделе опубликовал видео ракетного удара по самолету.

Но иранский журналист, который находится в Лондоне, который сначала опубликовал эти кадры, настаивает на том, что его источник находится в безопасности, и что иранские власти арестовали не того человека.

Ожидается, что задержанному предъявят обвинение в связи с национальной безопасностью.

Ранее в СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране, снятые на камеру наблюдения. На записи видно последовательный запуск двух ракет.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.