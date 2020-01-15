Украинская сторона направила второй запрос о международно-правовой помощи в Иран с просьбой получить доступ к «черным ящикам» сбитого 8 января в Тегеране украинского самолета и о возможности украинским экспертам участвовать в их расшифровке, но пока не получила ответа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полину Чиж.

В среду на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны она отметила, что после прозвучавшей информации от иранской стороны о том, что «черные ящики» настолько повреждены, что их можно открыть лишь в определенных лабораторных условиях в другой стране, Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ «КПИ» им. Сикорского.

«15 января должен был приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал «черные ящики» и вернулся обратно в Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и теми лицами, которых мы бы считали необходимым привлечь», - указала Чиж.

Представитель Офиса генпрокурора отметила, что утром 14 января была получена информация, что иранская сторона якобы не передает «черные ящики».

«Эта информация не может быть сейчас ни подтверждена, ни опровергнута, потому что мы обращаемся к представителям Ирана. Они сейчас говорят, что их эксперт, как было обещано, сегодня, 15 января, не приедет, но этот вопрос решается. Поэтому вчера нами было принято решение и подготовлен второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить нам доступ к «черным ящикам» и решить вопрос о возможности их расшифровки нашими экспертами. Ответ пока не получен», - сообщила она.

По ее словам, в этом запросе украинская сторона также просит иранскую сторону предоставить ей доступ к вещам, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве, например, частям самолета, сидениям и подобному.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.