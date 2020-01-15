В результате комплексной методики правительство установило численность населения в Украине. Об этом заявил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на брифинге, сообщает «Украинская правда».

«Мы установили численность населения в Украине. Использовали различные методики, они дали примерно одинаковый результат. На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами», – отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Дубилет заверил, что погрешность при такой методике ниже, чем при традиционной переписи.

Также министр высказался против проведения традиционной переписи в 2020 году. Он анонсировал результаты пробной переписи, которые утвердили его в этом мнении.

В то же время Дубилет отметил, что дискуссии по этому вопросу в правительстве продолжаются. «У нас еще идут дискуссии по этому вопросу. Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно. Это лишние расходы для бюджета, которые приносят очень спорный результат. Мы провели тестовую пилотную перепись в районе Киева. Они потрясающие относительно того, сколько людей просто не открывают двери. Очень большой бюджет пойдет просто в никуда (в случае проведения традиционной переписи. - Ред.), потому что очень многие люди не открывают дверь», – подытожил он.

Напомним, 1 декабря 2019 года в двух районах Киева и области стартовала пробная перепись населения.