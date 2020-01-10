Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовых компенсаций, если будет доказано, что самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В сети опубликовали видео, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

В свою очередь официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, «большой ложью» и «мошенничеством».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет компании МАУ, разбившийся в Тегеране, не исключается, но на данный момент не подтверждена.

Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании «МАУ».

Украины получила от представителей США важные данные, касающиеся катастрофы Boeing-737 в Тегеране. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

На месте крушения самолета МАУ в Иране уже практически ничего не осталось – с территории вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на корреспондента CBS News Элизабет Палмер.

В Тегеране началась работа при участии иранских и украинских экспертов по расшифровке обоих черных ящиков с борта самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», который потерпел катастрофу в Иране.

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета рейса PS752 в Иране: первая - попадание ракеты, вторая - теракт. Об этом сообщил руководитель спецслужбы Иван Баканов.

Пограничники из состава Объединенных сил при реализации оперативной информации задержали гражданина Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области.

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