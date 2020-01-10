В сети опубликовали видео, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Видео опубликовал Активист иранского происхождения Нариман Гариб, сообщает газета «The New York Times».

Издание утверждает, что проверило подлинность записи.

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9 — The New York Times (@nytimes) 9. ledna 2020





«Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет над Паранд, недалеко от аэропорта Тегерана, района, где украинский авиалайнер приостановил передачу своего сигнала перед катастрофой».

По информации издания, у него есть и другие видео. Анализ всего видеоматериала показал следующее: когда ракета попала в самолет, произошел небольшой взрыв, однако все судно не взорвалось, а продолжило полет в течение еще нескольких минут. Затем горящий авиалайнер повернул обратно в аэропорт и уже на обратном пути взорвался и упал.

То, что на видео именно небо над районом Паранд, подтверждают расследователи Bellingcat. Они идентифицировали дома, которые видны на записи, и выяснили, что камера была направлена ​​именно в то место, где проходила траектория полета «Боинга».

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства.

Президент США Дональд Трамп завил о сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

В МАУ заявили, что самолет прошел плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.