В сети опубликовали видео, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Видео опубликовал Активист иранского происхождения Нариман Гариб, сообщает газета «The New York Times».

Издание утверждает, что проверило подлинность записи.

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9