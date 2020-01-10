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Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовых компенсаций, если будет доказано, что самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает hromadske.

«Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации. Но об этом рано говорить», — сказал он.

Пристайко добавил, что «в любом случае, страховые компании и наше государство предоставят всю помощь — включая финансовую».

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.
ForUm

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