В Тегеране началась работа при участии иранских и украинских экспертов по расшифровке обоих черных ящиков с борта самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», который потерпел катастрофу в Иране.



Об этом руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил в пятницу, 10 января, в эфире государственного иранского телевидения, сообщает DW.

По словам Абедзаде, эксперты работают в лаборатории в аэропорту Мерабад в Тегеране. Задачей исследователей является получение сохраненных данных полета и звуков, записанных в кабине пилотов, в частности последних слов пилота самолета.

Абедзаде заверил, что Иран имеет технические возможности для оценки данных черных ящиков, но отметил, что с украинской стороной было согласовано при необходимости использовать другое программное обеспечение и приборы из заграницы. Также не исключается возможность передать черные ящики для оценки в другие страны.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.

Иран отказывается отдавать Украине черные ящики потерпевшего крушение Boeing-737 авиакомпании МАУ.