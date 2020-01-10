Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, «большой ложью» и «мошенничеством». Его цитирует иранский телеканал Press TV, передает Интерфакс.

О том, что Иран причастен к крушению накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега из Великобритании Борис Джонсон.

«После того как станет известно, что эти обвинения являются мошенническими, никто не посмеет взять на себя ответственность за такую большую ложь», - заявил Рабей.

Обвинения он назвал «психологической операцией правительства США».

Ранее Иран пригласил к расследованию авиакатастрофы США, Канаду, Украину и компанию-производителя Boeing.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства.

Президент США Дональд Трамп завил о сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

В МАУ заявили, что самолет прошел плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.