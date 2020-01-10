Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании «МАУ».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе официального выступления премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев», - заявили в ГПУ.

Как сообщал ForUm, 9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.