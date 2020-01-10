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На месте крушения самолета МАУ в Иране уже практически ничего не осталось – с территории вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на корреспондента CBS News Элизабет Палмер.

«Журналисты CBS только что посетили место крушения самолета МАУ на западе от Тегерана. Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера (9 января, - ред.). Сейчас место падения очищают от мусора», - написала она в Twitter.

 


 

 

По словам Палмер, представителей служб безопасности на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей.

Напомним, ранее сегодня Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании «МАУ».

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.
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