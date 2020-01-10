Апелляционный суд Киева отказался отпустить из-под стражи музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Украинская правда.

Суд рассматривал вторую жалобу адвокатов Антоненко на его арест. Защита просила отпустить мужчину из-под стражи. Как и раньше несколько десятков ветеранов, волонтеров и несколько народных депутатов просили отдать Антоненко им на поруки.

Прокурор настаивал, что следствие имеет несколько доказательств причастности Антоненко к убийству. В частности, прокурор вспомнил экспертизу и добавил, что защита не предоставила документы, свидетельствующие о непринадлежности этого доказательства. Также прокурор настаивал, что Антоненко мог хромать день убийства Шеремета, как и преступник, которого зафиксировали камеры наблюдения. Кроме того, во время обыска у подозреваемого якобы нашли «одежду с принтами», похожими на принты на одежде убийцы.

В то же время, адвокаты, ссылаясь на выписку из медицинской карты музыканта, заявили, что функция походки у него не была нарушена.

Адвокаты заявили, что несколько экспертов, которые проводили исследования, не имеют необходимой квалификации.

Также защита рассказала, что из публикаций в СМИ узнали о наличии другой экспертизы, которая может свидетельствовать о непричастности Антоненко к убийству.

Речь идет об экспертизе, которая установила, что убийца Шеремета был ростом около 164-175 см. Об этом также рассказывала полиция на брифинге в 2016 году.

Однако, по словам защиты, рост Антоненко составляет 180 см, что подтверждается записями в военном билете.

Адвокаты заявили, что прокуратура скрывает экспертизу о росте убийцы и попросила суд истребовать документ. Прокурор сказал, что «эта экспертиза не имеет значения», поскольку ему неизвестен рост Антоненко. Суд отказал в просьбе адвокатов.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.