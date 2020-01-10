Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета рейса PS752 в Иране: первая - попадание ракеты, вторая - теракт. Об этом сообщил руководитель спецслужбы Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ, сообщает пресс-центр СБУ.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «ТОР» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», - заявил Баканов.

По его словам, что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует. «Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», - подчеркнул Баканов.

Также председатель Службы поблагодарил представителей Офиса президента, СНБО, МИД, Службы внешней разведки, других органов власти и международных партнеров, которые с первых минут трагедии присоединились к его расследованию.

Баканов напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа СБУ, которая сейчас эффективно работает в Иране. Представители Службы присутствовали на совещаниях и встречах президента с международными партнерами.

Отдельно председатель СБУ призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии. «В новой современной реальности, когда социальные сети генерируют новые конкурентные смыслы и идеи для всего человечества, которые часто и густо подменяют собой государственные институты и правоохранительные органы, очень важно не разучиться думать и делать выводы, основываясь на фактах, а не на фейках. Мы все связаны друг с другом и все вместе будем нести ответственность за растиражированные фейковыводы. Нужно набраться терпения и подождать результатов расследования со стороны компетентных органов, которые основаны на доказательствах», - добавил Баканов.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.