Разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

«У нас есть разведданные от многих источников, в том числе от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух», - сказал Трюдо, передает Интерфакс.

Произошедшее накануне он назвал трагедией и подчеркнул, что в данном случае важно провести тщательное расследование.

«Собранные данные указывают на то, что именно это (иранская ракета, – ред.) стало вероятной причиной крушения. Но нам нужно провести полное, доскональное и достойное доверия расследование, чтобы точно выяснить, что произошло. Именно к этому мы призываем и надеемся, что будем услышаны», - сказал Трюдо.

Американский журнал Newsweek ранее сообщил со ссылкой источники, что лайнер мог быть по ошибке уничтожен иранскими системами ПВО.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства.

Президент США Дональд Трамп завил о сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

В МАУ заявили, что самолет прошел плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.