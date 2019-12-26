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Украина согласовала с боевиками проведение обмена заложниками по формуле «всех установленных на всех установленных» 29 декабря, пишут российские СМИ.

Так, внесен в списки на обмен подозреваемый в причастности к гибели 10 спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко, трое мужчин, подозреваемых в совершении теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году,  а также четверо подозреваемых в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года.

В Кабинете Министров считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер. Там создали штаб для противодействия этому явлению.

Доходы общего фонда госбюджета в январе-ноябре 2019 года составляли 93,9% от запланированного показателя - в бюджет не поступило запланированных 51,46 млрд грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук допустил, что в феврале Кабинет министров в связи с укреплением гривни может пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы и внести изменения в госбюджет на следующий год.

Подозреваемая по делу журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко подала иск против Министерства внутренних дел и его руководителя Арсена Авакова.

Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с бывшего народного депутата Константина Жеваго.

Украинцы с января 2020 года будут получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

Рейтинг доверия украинцев президенту Зеленскому упал вдвое.

Волонтер Маруся Звиробий пришла на допрос в Государственное бюро расследований и заявила, что ее спрашивали о нардепе Софии Федине, о Facebook и о ее отношении к президенту Владимиру Зеленскому
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