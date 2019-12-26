Украина согласовала с боевиками проведение обмена заложниками по формуле «всех установленных на всех установленных» 29 декабря. Об этом со ссылкой на источник пишет КоммерсантЪ.

«Киев и самопровозглашенные народные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Его договорились осуществить 29 декабря, сообщили «Ъ» два источника, знающие о содержании переговоров. По словам одного из них, на сегодняшний день дата не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться», - пишет издание.

До 29 декабря предстоит осуществить еще одну процедуру. В связи с тем, что около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать непризнанным республикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков, предстоит проверить, является ли отказ добровольным. Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш. Он приступит к проверке завтра, сообщила «Ъ» представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Точное количество тех, кто подпадет под новый «большой обмен», никто из сторон не называл.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.