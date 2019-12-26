Украинцы с января 2020 года будут получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «Региональную газовую компанию» (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, в которую входят около 20 операторов газораспределительных сетей (облгазов).

«За доставку газа - будет отдельная платежка. Газ - отдельно, доставка - отдельно! Поэтому с января все потребители газа получат отдельные счета: один за газ, второй - за услугу по его доставке. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны», – говорится в сообщении.

В РГК отметили, что согласно проведенному Киевским международным институтом социологии опросу потребителей, большинство положительно относятся к раздельной системе начисления оплаты за газ.

В компании поясняют, что стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления. «За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года», - сказано в сообщении.

Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн. При этом сообщается, что, по приблизительным подсчетам, наибольшие суммы в платежках будут в Николаеве (15,4 грн), Черновцах (14,8 грн) и Ивано-Франковске (14,1 грн). А самые маленькие суммы в платежках получат жители Харькова (4,2 грн), Кривого Рога (4,9 грн) и Днепра (7,8 грн). Потребители могут платить за доставку одним платежом за квартал, полгода или даже год. Таким образом они уменьшат свои расходы на комиссии при проведении платежей.

В компании считают, что это актуально для потребителей с газовой плитой или плитой и колонкой: если суммировать их ежемесячные платежи за доставку газа, то это составляет от 100 до 200 грн в год.

В компании отметили, что зимой, когда потребители значительно увеличивают использование газа, платеж за доставку газа остается неизменным. Поэтому финансовая нагрузка зимой при оплате газа уменьшается. В I квартале 2020 года потребители заплатят за доставку газа меньше, чем в прошлом году. Это особенно ощутимо для потребителей, которые пользуются газовым отоплением.

«Если потребитель использовал меньше кубов, то и за доставку в следующем году он будет платить меньше. Поэтому от объемов потребления в течение газового года зависит плата потребителя за доставку газа в следующем году. Услуги по доставке газа необходимо оплатить в текущем месяце, до 20 числа. Так как в некоторых городах и областях размер платы за доставку газа будет меньше комиссии банка, то потребителю будет выгоднее заплатить за несколько месяцев сразу», - говорится в сообщении.

В РГК также напомнили, что те, кто пользуется газовым счетчиком, будут платить за доставку того объема газа, который был ими потреблен в течение «газового года». Он будет учитывать потребление всеми членами семьи, но в отдельной платежке. «За доставку газа надо будет платить, даже если вы не используете газ в отдельные периоды. В следующем году ваша плата за доставку будет скорректирована в соответствии с реальными объемами потребления», - добавили в компании.