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Волонтер Маруся Звиробий пришла на допрос в Государственном бюро расследований и заявила, что ее спрашивали о нардепе Софии Федине, о Facebook и о ее отношении к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает «Украинская правда».

«Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный», - отметила она.

Звиробий добавила, что делу проходит как свидетель и что сам допрос проходил в правовом поле, с ней были два адвоката, поэтому «придраться не к чему».

Она добавила, что ее вызывают еще на допрос на 10 января. Также, по ее словам, может быть допрос Федины и обыски у нее.

Как сообщалось, 26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.

 Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Федины в связи с ее высказываниями в адрес президента.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке.

Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом Звиробий. Следственные действия проводили сотрудники ГБР вместе с сотрудниками СБУ. Обыски проводили в рамках досудебного расследования, которое касается угрозы убийством президенту. 
ForUm

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