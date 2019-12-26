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В Кабинете Министров считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер. Там создали штаб для противодействия этому явлению.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает hromadske.

«Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов», — сообщил Милованов.

По словам министра, сейчас в правительстве разработали 13 направлений работы по противодействию падения промышленного производства. Их планируют обнародовать в ближайшее время.

Глава Минэкономики подчеркнул, что падение промышленности в Украине происходит уже 6 месяцев подряд. И если раньше его объясняли отдельными факторами, то сейчас в правительстве считают, что такое падение является следствием системного кризиса в промышленности.

«Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса в сочетании с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность отечественных производителей», добавил Милованов.

Напомним, по данным Госстата, в ноябре 2019 год промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре — на 5%, в сентябре — на 1,1%.
ForUm

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