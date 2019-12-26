также в разделеОбщество
За неделю гриппом заболели более 163 тысяч украинцев
Причастного к гибели 10 спецназовцев на Донбассе включили в список на обмен 19
Полиция экстрадировала в Испанию российского «вора в законе» 13
Дудкин: Медведчук запускает новую форму диалога между Европой, Россией и Украиной 17
Опознаны все жертвы пожара в одесском колледже 22
На Приазовье военные собрали из вражеских боеприпасов новогоднюю елку 31
Начальника отдела Минобороны поймали на вымогательстве 20
В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца 23
Зеленский подписал закон об аренде госимущества 32
Микитасю продлили меру пресечения 13
Кузьменко подала иск против МВД и Авакова 77
Папа Римский в рождественском послании призвал к миру в Украине 77
Спасатели предупредили об ухудшении погоды 46
Кабмин запустит сериал по цифровой грамотности 21
По факту проезда поезда по Керченскому мосту завели уголовное дело 70
ГПУ объявила подозрение россиянину-боевику «ДНР», пытавшему украинских военных 25
ВСП принял решение по судье скандального Барышевского суда 28
По Керченскому мосту прошел первый поезд из РФ 46

Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с бывшего народного депутата Константина Жеваго. Его подозревают в растрате имущества банка «Финансы и Кредит», сообщает пресс-служба Национального банка Украины. 

«1 октября Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил иск НБУ к экс-владельцу банка «Финансы и Кредит». Поскольку Константин Жеваго не уплатил в определенный срок судебный сбор, апелляционный суд вернул ему апелляционную жалобу», - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что позволило Национальному банков 26 декабря начать принудительное взыскание средств.

Напомним, в августе Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго «Финансы и кредит» о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

В сентябре ГБР заочно вручило подозрение Жеваго. В октябре его объявили в розыск.

В декабре суд разрешил арестовать Жеваго,
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3379 грн.
16
Теги