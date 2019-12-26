Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с бывшего народного депутата Константина Жеваго. Его подозревают в растрате имущества банка «Финансы и Кредит», сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«1 октября Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил иск НБУ к экс-владельцу банка «Финансы и Кредит». Поскольку Константин Жеваго не уплатил в определенный срок судебный сбор, апелляционный суд вернул ему апелляционную жалобу», - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что позволило Национальному банков 26 декабря начать принудительное взыскание средств.

Напомним, в августе Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго «Финансы и кредит» о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

В сентябре ГБР заочно вручило подозрение Жеваго. В октябре его объявили в розыск.

В декабре суд разрешил арестовать Жеваго,