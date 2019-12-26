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Премьер-министр Алексей Гончарук допустил, что в феврале Кабинет министров в связи с укреплением гривни может пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы и внести изменения в госбюджет на следующий год, о чем он заявил во время эфира на одном из телеканалов, сообщает УНИАН.

«В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первые месяцы мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит… Заход в новый бюджетный год – достаточно четкий бюрократический процесс. Я думаю, что мы вернемся к этой теме как к актуальной ближе к февралю. Пока что говорить об этом рано», - сказал он в эфире одного из телеканалов.

Само укрепление курса национальной валюты премьер не расценивает как негативное явление. «Я бы не стал говорить, что укрепление гривни – это негативное явление. Есть плюсы и минусы. Очевидно, что от укрепления гривни есть очень большое количество людей, которые выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе увеличивается, ты можешь импортировать то же оборудование дешевле в гривне», - сказал Гончарук.

Напомним, Национальный банк Украины на четверг, 26 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,26 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.


 
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