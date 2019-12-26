Сегодня, 26 декабря, Жовтневый районный суд вынес решение об изменении меры пресечения четверым подозреваемым в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Их отпустили из-под стражи под личные обязательства, сообщает сайт города 0629.

Все четверо написали заявления с просьбой включить их в список обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.

Напомним, 9 мая 2014 года группа террористов под руководством бывшего милиционера Недавнего по кличке Мангуст захватила здание городского управления полиции, взяв заложников.

Операция по освобождению здания выполнялась несколькими силовыми подразделениями, в том числе приданными силами милиции, ВСУ, батальонами «Днепр» и «Азов».

Их командиры находились внутри захваченного здания, из-за чего действия подразделений были несогласованными, что сыграло на руку захватчикам.

В результате перестрелки погибли 13 человек. Были жертвы и на стороне террористов.

Во время освобождения здания часть террористов переоделась и сумела беспрепятственно покинуть оцепленный район. На скамье подсудимых оказались лишь четверо человек.

Задержанным Е.Дружинину, А.Стрельниковичу, В.Скрипнику и В.Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия. На редких заседаниях суда они вели себя вызывающе, надевали георгиевские ленточки.

Судя по инкриминированным статьям, этим людям могло бы грозить пожизненное заключение, если бы не обмен.

Против обмена сегодня на суде выступила только одна женщина – мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца. Она обвинила суд в умышленном затягивании процесса (суд по делу банды Мангуста не собирался, как минимум, в течение 2017 и половины 2018 года).

Однако адвокат обвиняемых Виталий Омельченко бросил Татьяне Ермоленко, что среди тех, кто сидит на скамье подсудимых, убийцы ее сына нет.

Как пояснили журналисту 0629 сотрудники правоохранительных органов, несмотря на то, что мера пресечения была изменена и в решении прозвучали слова «освободить в зале суда» никого из четверки сразу не отпустили. Их доставили в Государственную криминальную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена.

«На территории Украины они не выйдут на свободу. Что они будут делать на неподконтрольной территории Украины, мы не знаем, возможно, их будут судить и там», - добавил правоохранитель.

При этом среди представителей правоохранительных органов было единое мнение - этой четверке в Украине не место. Здесь они едят и обогреваются за деньги налогоплательщиков. Но здесь они живут по украинским законам. А там, на той стороне, долгие годы сидят украинские ребята, хорошие украинские парни, которые живут там без законов. Поэтому этот обмен крайне важен.

Один из обвиняемых заявил в зале суда, что намерен и дальше принимать участие в заседаниях по видеосвязи с неподконтрольной территории, на что судья сообщил, что все детали он сможет узнать у своего адвоката.

При этом суд взял с них подписки, которые обязывают всю четверку явиться на следующее заседание, назначенное на январь. В противном случае на них будет наложен штраф.

События 9 мая имели очень серьезные последствия для Мариуполя. Манипуляция общественным сознанием, намеренная дезинформация и подтасовка фактов, активная работа целой сети провокаторов и цепь совпадений привели к тому, что в Мариуполе родилась легенда о «массовых расстрелах мирных жителей». Это подтолкнуло горожан идти на незаконный референдум 11 мая 2014 года.

Приходится констатировать: организаторы и исполнители теракта ушли от ответственности. Никто не понес наказания.