Подозреваемый в причастности к гибели 10 спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко внесен в список на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса.

Об этом стало известно 26 декабря во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, который повторно слушает дело Буртименко после апелляции. Во время заседания суда по ходатайству прокуратуры подозреваемому также была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, сообщает Радио Свобода.

«Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных во исполнение Минских соглашений и договоренностей в «нормандском формате» об обмене «всех на всех» достигли договоренности о включении Бутрименко в список на обмен. И поэтому заявлено такое ходатайство, поскольку сама процедура обмена предусматривает, чтобы человек не удерживался под стражей, или под залогом, или под домашним арестом - только личное обязательство. Прокурор взял это определение. Насколько понимаю, он поехал в Мариупольское СИЗО, и сегодня или завтра Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. То есть он не поедет сам домой - будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будут ждать, когда будет старт на обмен», - сообщила адвокат потерпевших Елена Яркина.



Сейчас дело против Бутрименко не закрыто: он остается в статусе обвиняемого. Следующее заседание суда по его делу назначено на 15 января.



«Он обязан прибыть 15 января в Ореховский районный суд или участвовать в режиме видеоконференции. Сегодня позиция пострадавших не будет заслушана, поскольку их не вызывали на судебное заседание из-за технического переноса дел. Потерпят, будут на заседании уже 15 января. Но позиция потерпевших именно такова: Бутрименко является преступником, он обвиняемый, и если его забирают, то пусть возвращают ребят из 3-го полка. Предварительные разговоры с семьями пострадавших были следующего содержания: если его обменяют на других военных, которые остались в «ДНР/ЛНР», то эта позиция является гуманной. Люди понимают все это. И все очень сильно хотят, чтобы Бутрименко был обменян на Сергея Глондара и Александра Коринькова из 3-го полка спецназначения», - добавила Яркина.

Напомним, 16 мая Куйбишевский районный суд Запорожской области приговорил Бутрименко к 8 годам лишения свободы.