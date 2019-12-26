Фрунзенский райсуд Харькова полностью завершил рассмотрение уголовного производства по обвинению трех мужчин в совершении теракта возле Дворца спорта.

Как передает корреспондент Depo.Харьков, судебное заседание длилось около пяти с половиной часов.

Суд заслушал показания подозреваемых, а также провел дебаты. Прокурор Владимир Лымарь попросил всем трем подозреваемым наказание в виде лишения свободы пожизненно с конфискацией имущества. При этом Лымарь заявил ходатайство об изменении подсудимым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Прокурор подчеркнул, что это необходимо для проведения обмена между Украиной и Россией.

По словам Лымаря, именно Россия категорически настаивает на выдаче этих трех мужчин, что в свою очередь также доказывает их причастность к преступлению и дестабилизации ситуации в Харькове.

Заслушав всех участников процесса в дебатах, суд удалился в совещательную комнату. «Оглашение приговора - 28 декабря», - сказала председательствующая судья Ольга Горпыныч.

Напомним, 22 февраля 2015 в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова (ныне - проспект Петра Григоренко) произошел взрыв, который впоследствии квалифицирован как теракт. В результате теракта погибли 4 человека и 9 получили ранения.