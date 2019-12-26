также в разделеОбщество
«Мариупольских террористов» тоже готовят к обмену 11
В Припяти установили первую за 33 года новогоднюю елку 15
Двух руководителей подразделений СБУ задержали за вымогательство 14
Украина заключила контракты на поставку второй партии «Javelin» 15
МВД хочет ужесточить наказание за наезды на людей и превышение скорости 17
В Украине хотят запретить ввоз секонд-хенда 21
Следователи по делам Майдана перейдут в ГБР после смены директора бюро 17
СБУ пресекла незаконную поставку вооружения в Иран 24
Судья КСУ Мельник подал в отставку 20
Нападение на сотрудников Шария: полиция уже задержала подозреваемого 27
НАБУ проводит обыски в Мининформполитики 22
ГосЧС получила партию китайской техники 20
Звиробий подала заявление на Трубу 28
РосСМИ назвали дату обмена заложниками между Киевом и ОРДЛО 88
Дело Шеремета: Грищенко познакомилась с фигурантами только в прошлом году 20
Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о «сакральной жертве» 85
«Придраться не к чему»: Звиробий побывала на допросе в ГБР 25
Зарплаты прокуроров Офиса генпрокурора поднимут на 50-70% 16

Фрунзенский райсуд Харькова полностью завершил рассмотрение уголовного производства по обвинению трех мужчин в совершении теракта возле Дворца спорта.

Как передает корреспондент Depo.Харьков, судебное заседание длилось около пяти с половиной часов.

Суд заслушал показания подозреваемых, а также провел дебаты. Прокурор Владимир Лымарь попросил всем трем подозреваемым наказание в виде лишения свободы пожизненно с конфискацией имущества. При этом Лымарь заявил ходатайство об изменении подсудимым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Прокурор подчеркнул, что это необходимо для проведения обмена между Украиной и Россией.

По словам Лымаря, именно Россия категорически настаивает на выдаче этих трех мужчин, что в свою очередь также доказывает их причастность к преступлению и дестабилизации ситуации в Харькове.

Заслушав всех участников процесса в дебатах, суд удалился в совещательную комнату. «Оглашение приговора - 28 декабря», - сказала председательствующая судья Ольга Горпыныч.

Напомним, 22 февраля 2015 в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова (ныне - проспект Петра Григоренко) произошел взрыв, который впоследствии квалифицирован как теракт. В результате теракта погибли 4 человека и 9 получили ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги