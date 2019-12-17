Под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.

Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители «зачистили» территорию возле гостиницы «Киев».

В результате столкновений 17 полицейских пострадали, а также 26 человек были задержаны. Позже задержанных отпустили.

По факту столкновений начато уголовное производство.

Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл и сразу закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады.

Прокуратуре Киева совместно со следователями столичной полиции по результатам проведения комплекса оперативных и негласных следственных (розыскных) действий удалось установить вероятного организатора заказного убийства местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик.

Конституционный суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроекта о внесении изменений в статьи 76 и 77 Основного закона (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) №1017.

Кроме того, Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований) № 1014 таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Основного закона.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес 19 миллионов гривен для залога за киборга, генерала Дмитрия Марченко, который по надуманным обвинениям находится в СИЗО. После этого Марченко выпустили из СИЗО.

Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете, в который вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2»

Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отрицает причастность к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку.

Кабинет Министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса России, расположенным на временно оккупированной территории Украины.

Шестой апелляционный административный суд вынес постановление по делу, которым отменено постановление Окружного административного суда города Киева от 02.08.2018 об отказе в отмене мер обеспечения иска, а также отменены меры обеспечения административного иска, установленные постановлением суда 16.07.2019.

Окружной административный суд Киева постановил выплатить бывшему прокурору Константину Кулику 1,149 млн гривен невыплаченного заработка.

Парламент принял закон «О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины» с предложениями президента Украины (№0976).

Юридический комитет Палаты представителей опубликовал в понедельник отчет, который сопровождает дело об импичменте президента Дональда Трампа и содержит обоснование обвинений в его адрес в предательстве нации для собственной политической выгоды.

Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру известного постами антисемитского и пронацистского характера экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Кроме того, дипломату было выплачено сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен, что сегодня равняется 9 тысячам долларов США.

Трехсторонние газовые переговоры ЕС-Украина-РФ на политическом уровне состоятся в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

Студия «Квартал 95» подготовила новый номер, посвященный бывшей главе Нац банка Валерии Гонтаревой.