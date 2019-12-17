Прокуратуре Киева совместно со следователями столичной полиции по результатам проведения комплекса оперативных и негласных следственных (розыскных) действий удалось установить вероятного организатора заказного убийства местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области», - говорится в сообщении.

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долларов США, на что последний согласился.

Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресе проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления мужчина оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Как сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне. «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

Следователи изъяли оружие, из которого стреляли в мальчика в Киеве.

Задержанным объявлено о подозрении. 4 декабря суд отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве Андрея Лаврегу.