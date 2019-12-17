Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований) № 1014 таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Основного закона, сообщает пресс-служба КСУ.

Оценивая соответствие законопроекта положениям части первой статьи 157 Конституции Украины относительно невозможности отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина, Конституционный суд Украины исходит из того, что общество, в котором права и свободы человека и гражданина не гарантированы и не осуществлено разделение властей, не имеет Конституции в ее сущностном понимании.

Таким образом, подчеркнули КСУ, Конституция Украины будет отвечать своей природе и функциональному назначению только тогда, когда разделение властей и гарантии прав и свобод будут адекватно отражены в ее тексте и должным образом будут реализовываться на практике. Согласно части второй статьи 3 Конституции Украины утверждение и обеспечение прав и свобод человека и гражданина являются определяющими для осуществления государственной власти, а поэтому Конституция Украины должна закреплять такую ​​систему и организацию разделения государственной власти, в полной мере обеспечивать надлежащую их реализацию.

В КСУ подчеркнули, что системный анализ положений законопроекта указывает на то, что в случае принятия законопроекта его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную Президенту Украины.

Разделение властей является гарантией прав и свобод человека и гражданина. Поэтому любое нарушение принципа разделения властей, что приводит к ее концентрации, в том числе совмещение ненадлежащее определенным органам государственной власти функций, нарушает гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Конституционный суд Украины отмечает, что опосредованное подчинение Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создаст угрозу независимости этих органов, приведет к концентрации власти у президента Украины, его конкуренции с органами исполнительной власти, а следовательно, к нивелированию гарантий прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, в заключении отмечается, что свободное введение, создание и ликвидация президентом Украины органов, осуществляющих регуляторную политику в сфере реализации хозяйственных (предпринимательских) прав граждан, с неопределенной компетенцией скажется на эффективной деятельности субъектов хозяйствования (предпринимательской деятельности), поскольку конкуренция компетенций различных органов государственной власти будет препятствовать надлежащей реализации их прав и свобод.

Таким образом, являются не соответствующими части первой статьи 157 Конституции Украины положения законопроекта, согласно которым президент Украины:

- образует в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначает на должности и освобождает от должностей в порядке, определенном законами Украины, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований

- образует независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначает на должности и освобождает от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.

Поскольку указанные положения законопроекта по своей сути и является изменениями, предлагаемыми в Основной закон Украины, то и законопроект является таким, что не соответствует части первой статьи 157 Конституции Украины.

В заключении также отмечается, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины, статьи 158 Конституции Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября Верховная Рада приняла в целом постановление «О внесении в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлении в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции Украины проекта закона «О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Госбюро расследований)» (№1014).