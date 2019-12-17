также в разделеПолитика
КС признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов 19
Долгачев: Офис президента попытался подменить текст коммюнике, но у Медведчука сразу вывели их на чистую воду 24
«Слуга народа» Холодов продолжает атаковать рынок табачных изделий, который на днях был стабилизирован при участии президента 26
Кабмин предложил расширить санкции против РФ 19
Разумков открыл и сразу закрыл вечернее заседание ВР 190
Рада приняла закон о поддержке «Пласта» с предложениями Зеленского 78
Зеленский и Алиев обсудили Донбасс и Нагорный Карабах 56
Нардепы заблокировали президиум Рады 99
Медведчук: Именно Зеленский должен спешить установить мир в Украине, а не Макрон или Меркель, или Путин 46
Скандального консула Украины вернули на работу в МИД 40
Медведчук: У Зеленского и всей его команды отсутствует политическая воля на мир в Украине 34
«Диктаторские законы»: Суд закрыл дело против Ефремова, Стояна и Гордиенко 124
Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан 43
Новым гражданам Украины хотят разрешить двойное гражданство 44
Медведчук: Децентрализация от Зеленского – это желание подчинить власть на местах президенту 29
ВР заслушает Пристайко по подготовке к следующему «нормандскому саммиту» 16
Украина против привлечения боевиков к нормандскому формату 55
Медведчук: Встречи межпарламентского объединения Украина-Россия-Германия-Франция состоятся в январе и феврале 16

Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований) № 1014 таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Основного закона, сообщает пресс-служба КСУ.

Оценивая соответствие законопроекта положениям части первой статьи 157 Конституции Украины относительно невозможности отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина, Конституционный суд Украины исходит из того, что общество, в котором права и свободы человека и гражданина не гарантированы и не осуществлено разделение властей, не имеет Конституции в ее сущностном понимании.

Таким образом, подчеркнули КСУ, Конституция Украины будет отвечать своей природе и функциональному назначению только тогда, когда разделение властей и гарантии прав и свобод будут адекватно отражены в ее тексте и должным образом будут реализовываться на практике. Согласно части второй статьи 3 Конституции Украины утверждение и обеспечение прав и свобод человека и гражданина являются определяющими для осуществления государственной власти, а поэтому Конституция Украины должна закреплять такую ​​систему и организацию разделения государственной власти, в полной мере обеспечивать надлежащую их реализацию.

В КСУ подчеркнули, что системный анализ положений законопроекта указывает на то, что в случае принятия законопроекта его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную Президенту Украины.

Разделение властей является гарантией прав и свобод человека и гражданина. Поэтому любое нарушение принципа разделения властей, что приводит к ее концентрации, в том числе совмещение ненадлежащее определенным органам государственной власти функций, нарушает гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Конституционный суд Украины отмечает, что опосредованное подчинение Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создаст угрозу независимости этих органов, приведет к концентрации власти у президента Украины, его конкуренции с органами исполнительной власти, а следовательно, к нивелированию гарантий прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, в заключении отмечается, что свободное введение, создание и ликвидация президентом Украины органов, осуществляющих регуляторную политику в сфере реализации хозяйственных (предпринимательских) прав граждан, с неопределенной компетенцией скажется на эффективной деятельности субъектов хозяйствования (предпринимательской деятельности), поскольку конкуренция компетенций различных органов государственной власти будет препятствовать надлежащей реализации их прав и свобод.

Таким образом, являются не соответствующими части первой статьи 157 Конституции Украины положения законопроекта, согласно которым президент Украины:

- образует в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначает на должности и освобождает от должностей в порядке, определенном законами Украины, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований

- образует независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначает на должности и освобождает от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.

Поскольку указанные положения законопроекта по своей сути и является изменениями, предлагаемыми в Основной закон Украины, то и законопроект является таким, что не соответствует части первой статьи 157 Конституции Украины.

В заключении также отмечается, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины, статьи 158 Конституции Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября Верховная Рада приняла в целом постановление «О внесении в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлении в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции Украины проекта закона «О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Госбюро расследований)» (№1014).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги