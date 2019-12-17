Трехсторонние газовые переговоры ЕС-Украина-РФ на политическом уровне состоятся в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

«С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря», - написал он в Twitter.

Пришло время послать позитивный сигнал рынкам и потребителям, добавил политик.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Париже сблизились позиции Киева и Москвы по соглашению о транзите газа.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.