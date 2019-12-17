Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку.
Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Укринформа.
«11 декабря написал заявление по собственному желанию. Вчера был последний день на работе. Теперь уволен из органов прокуратуры», - заявил он.
Говда заверил, что на него никто не давил. «Был тяжелый год. Мы его пережили», - сказал он и добавил, что в дальнейшем собирается работать в частном секторе.
Как сообщалось, Говда возглавил столичную прокуратуру в июле 2016 года. До этого он работал заместителем генпрокурора и прокурором Одесской области.
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