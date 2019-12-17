Конституционный суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроекта о внесении изменений в статьи 76 и 77 Основного закона (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) №1017, сообщает пресс-служба КСУ.

КСУ пришел к выводу, что предлагаемое законопроектом уменьшение конституционного состава Верховной Рады Украины с четырехсот пятидесяти народных депутатов Украины до трехсот, изъятие из текста статьи 76 Конституции Украины положения «на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования»; установление для кандидатов в народные депутаты Украины таких требований, как постоянное проживание в Украине не менее последних пяти лет и владение государственным языком; замена слов «не может быть избранным в Верховную Раду Украины» словами «не может быть народным депутатом Украины», закрепление пропорциональной избирательной системы для избрания Верховной Рады Украины и дополнение раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины пунктом 17, не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, соответствуют требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

В заключении также отмечается, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины, статьи 158 Конституции Украины.

Вместе с тем, Конституционный суд Украины сделал ряд оговорок для учета Верховной Радой Украины при дальнейшей работе над законопроектом.

Заключение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект № 1017 об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.