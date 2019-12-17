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Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отрицает причастность к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Соответствующую записку музыканта распространила организатор Rock Battle UA Полина Иванова в Facebook.

«Спасибо всем друзьям, коллегам за поддержку. Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. С первой буквы. Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди! С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета, Riffmaster», - написал Антоненко.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 декабря ночью Печерский суд Киева взял под стражу без возможности внесения залога сержанта Сил специальных операций, музыканта Андрея Riffmaster Антоненко. Он арестован на два месяца – до 8 февраля 2020 года.
ForUm

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