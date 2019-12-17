Начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко выпустили из СИЗО.

Такое решение принял Печерский райсуд Киева сегодня после внесения залога, сообщает УНИАН.

Залог за Марченко утром 17 декабря внес пятый президент Украины Петр Порошенко в сумме 19 миллионов гривен.

Как сообщалось, Печерский суд Киева 11 ноября арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. «Три из пяти бронежилетов простреливаются», - заявил Труба.

В конце июня Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

В июле ГБР обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар, при этом зная, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

В начале ноября следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов.