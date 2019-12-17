Украинские аграрии вышли на митинг под Верховную Раду Украины, протестуя против продажи земли. Об этом сообщает 112 Украина.

Люди вышли на Площадь Конституции, там по данным корреспондента их около тысячи человек. Следует отметить, что еще две колонны подошли к Верховной Раде от метро «Арсенальная». Такой митинг продолжается и возле отеля «Киев».

Участники и организаторы митинга потребовали изменить законопроект о продаже земли и прописать в нем досрочную аренду, а не передачу в собственность украинской земли.

«Также как нам сообщили организаторы, к столице на днях ехала сельхозтехника, и представители аграриев из регионов. Впрочем, их остановили на подъездах к Киеву и в город не пустили, ведь есть определенное ограничение от 08:00 ежедневно по будням», - сказал корреспондент.

По данным заместителя председателя аграрного союза Сумской области Сергея Карпенко, колонна развернулась и поехала домой. Колонну остановили на въезде в Киев со стороны Броваров ночью. Тогда правоохранители утверждали, что получили сообщение о вероятной взрывчатке в машинах. По данным Карпенко, взрывотехников ждали с двух часов ночи до семи утра.

Следует отметить, что такие митинги проходят в восьми областях Украины. Так, например, в Черкасской области, участники акции перекрыли дорогу.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.