Студия «Квартал 95» подготовила новый номер, посвященный бывшей главе Нац банка Валерии Гонтаревой.

Фрагмент новогоднего выпуска «Квартала» опубликовала в Facebook пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.

Она написала, что «Квартал 95» якобы извинился за Гонтареву.

«У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на «Дельта банку» карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця», - говорится втексте песни.

Также актеры передали Гонтаревой со сцены «пламенный привет».

Напомним, в октябре в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.

Студия «Квартал 95» назвала выпуск шоу острой политической сатирой.

Олигарх Игорь Коломойский в интервью «Настоящее время» рассказал, что после заявления о влиянии номера «Квартал 95» на инвестиционный климат в Украине министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке и назвал его дебилом.