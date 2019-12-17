Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл и сразу закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады, сообщает 112 Украина.

В сессионном зале зарегистрировались 320 народных депутатов.

«Консультации будут продолжаться и сегодня, и, я думаю, что завтра утром, поэтому было предложение, я так понимаю, от всех фракций и депутатских групп, сегодня продолжить работу в пленарном режиме. Однако поскольку предусмотрено вечернее заседание ВР, предлагаю построить работу следующим образом. Сейчас мы его открываем и досрочно закрываем, вечернее заседание ВР. После этого возвращаемся к консультациям», - сказал Разумков.

Ранее Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады и призвал внепланово собраться членов аграрного комитета для решения организационных вопросов.

Напомним, под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.