также в разделеПолитика
КС признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов
Долгачев: Офис президента попытался подменить текст коммюнике, но у Медведчука сразу вывели их на чистую воду 18
«Слуга народа» Холодов продолжает атаковать рынок табачных изделий, который на днях был стабилизирован при участии президента 21
Кабмин предложил расширить санкции против РФ 19
Рада приняла закон о поддержке «Пласта» с предложениями Зеленского 78
Зеленский и Алиев обсудили Донбасс и Нагорный Карабах 55
Нардепы заблокировали президиум Рады 95
Медведчук: Именно Зеленский должен спешить установить мир в Украине, а не Макрон или Меркель, или Путин 46
Скандального консула Украины вернули на работу в МИД 39
Медведчук: У Зеленского и всей его команды отсутствует политическая воля на мир в Украине 34
«Диктаторские законы»: Суд закрыл дело против Ефремова, Стояна и Гордиенко 124
Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан 42
Новым гражданам Украины хотят разрешить двойное гражданство 44
Медведчук: Децентрализация от Зеленского – это желание подчинить власть на местах президенту 28
ВР заслушает Пристайко по подготовке к следующему «нормандскому саммиту» 16
Украина против привлечения боевиков к нормандскому формату 55
Медведчук: Встречи межпарламентского объединения Украина-Россия-Германия-Франция состоятся в январе и феврале 16
Медведчук поздравил украинскую сборную по боевому самбо с победой на чемпионате мира 23

Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл и сразу закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады, сообщает 112 Украина.

В сессионном зале зарегистрировались 320 народных депутатов.

«Консультации будут продолжаться и сегодня, и, я думаю, что завтра утром, поэтому было предложение, я так понимаю, от всех фракций и депутатских групп, сегодня продолжить работу в пленарном режиме. Однако поскольку предусмотрено вечернее заседание ВР, предлагаю построить работу следующим образом. Сейчас мы его открываем и досрочно закрываем, вечернее заседание ВР. После этого возвращаемся к консультациям», - сказал Разумков.

Ранее Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады и призвал внепланово собраться членов аграрного комитета для решения организационных вопросов.

Напомним, под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

181
Теги