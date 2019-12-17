Шестой апелляционный административный суд вынес постановление по делу, которым отменено постановление Окружного административного суда города Киева от 02.08.2018 об отказе в отмене мер обеспечения иска, а также отменены меры обеспечения административного иска, установленные постановлением суда 16.07.2019.

Предметом спора по данному делу является признание противоправным и недействительным приказа Министерства обороны Украины от 04 марта 2019 года № 90 «О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году», сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

В обоснование исковых требований истец указывает, что указанный выше приказ Минобороны содержит признаки регуляторного акта и регулирует административные отношения между Минобороны, как органом государственной власти и хозяйствующими субъектами, как следствие (по мнению истца) подлежит отмене, поскольку принят с нарушением соответствующей процедуры (необходимой для регуляторных актов).

«Министерство обороны Украины не признает указанные исковые требования и отмечает, что оспариваемый приказ был издан во исполнение постановления правительства от 28 декабря 2016 «Некоторые вопросы закупки продуктов питания Министерством обороны» и имеет исключительно организационно-распорядительный характер», - отмечается в сообщении.

В рамках судебных слушаний, которые неоднократно переносились по разным причинам, Министерством обороны было собрано и приобщено к материалам дела все необходимые доказательства, опровергающие исковые требования. В частности, Минобороны обратилось в Государственную регуляторную службу о даче заключения о том, является ли оспариваемый приказ регуляторным актом. Согласно заключению, приказ Минобороны № 90 не содержит норм регуляторного характера, а его принятие не требовало реализации процедур, предусмотренных Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Следует подчеркнуть, что переход на систему продовольственного обеспечения военнослужащих по каталогу продуктов является одной из ключевых реформ ВСУ, которая полностью соответствует стандартам армий ведущих стран мира. Эта система вводит широкий ассортимент продуктов, гибкий механизм их заказа, делает разнообразной и значительно улучшает качество пищи. При разработке концепции системы был учтен опыт организации питания миротворческих контингентов, в том числе армий государств-членов НАТО, использующих рацион в соответствии с энергозатратами военнослужащих.

Введение этих инноваций в украинском войске продолжается поэтапно, с изданием соответствующих приказов Министерства обороны Украины. На сегодня, переведены уже 73 воинские части Вооруженных сил Украины. Большинство, а именно 285 военных частей должны были перейти на эту систему на основании приказа, действие которого до 11 декабря было остановлено.