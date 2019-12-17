Полиция вечером 17 декабря отпустила 26 задержанных во время столкновений под Верховной Радой в Киеве, которые выступали против принятия закона о рынке земли, сообщает hromadske.
Представители «Национального корпуса» и других националистических организаций приехали в Печерский районный отдел полиции и требовали отпустить задержанных.
«Под Печерским управлением полиции я сегодня видел около 200-250 представителей «Национального корпуса», которые заняли определенную проезжую часть... они всем аплодировали, вышли и объявили, что всех 26 задержанных отпустили», — сказал корреспондент hromadske Богдан Кутепов.
Напомним, под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.
Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители «зачистили» территорию возле гостиницы «Киев».
В результате столкновений 17 полицейских пострадали, а также 26 человек задержаны.
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