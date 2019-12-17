Сегодня, 17 декабря, в результате столкновений под Верховной Радой между правоохранителями и участниками акций 17 полицейских пострадали, а также 26 человек задержаны. Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает 112 Украина.

«Часть людей, которая провоцировала полицию, бросала камни, наносила удары заготовленными предметами, - было задержано 26 человек. Они находятся в районном управлении, анализируются все данные, которые у нас есть: видео, информация от свидетелей. Пострадали в настоящее время 17 полицейских», - рассказал Крищенко.

Также начальник столичной Нацполиции отметил, что правоохранители сейчас работают с задержанными, чтобы оказать квалифицированную юридическую оценку их действиям.

«Уже возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Сопротивление работнику полиции»). Проводится расследование», - добавил он.

По словам Крищенко, в акциях против продажи земли, которые проходили в столице Украины приняли участие около 4,5 тысячи человек.

«С самого начала, утром, было до 4.5 тыс. все акции вместе, которые проводились. Это и возле Кабмина, и возле ВР», - сказал Крищенко.

Также начальник полиции отметил, что в столкновениях со стороны протестующих участвовали до 500 человек. Правоохранителей было задействовано 2,5 тысяч человек.

Напомним, под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.