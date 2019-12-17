В результате столкновений возле Верховной Рады Украины пострадали несколько полицейских, сообщает пресс-служба столичного главка.

«Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку», - заявили в полиции.

По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка.

Полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.