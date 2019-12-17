Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру известными постами антисемитского и пронацистского характера экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Кроме того, дипломату было выплачено сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен, что сегодня равняется 9 тысячам долларов США.

Об этом говорится в ответе МИДа на информационный запрос Українських Новин.

На пике скандала Украина получала по Марущинцу персональную возмущенную ноту от МИДа Германии, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко называл его «негодяем и ничтожеством», бывший тогда министром Павел Климкин заявлял, что у таких людей «в МИДе нет шанса». Об его постах с возмущением писали СМИ Германии, Польши, Израиля, и, как вишенка на торте – он стал антигероем публикаций Reuters, Yahoo, Daily Mail и The New York Times, прославив таким образом Украину в ведущих мировых СМИ.

Тогда, в мае прошлого года, его оперативно вернули в Украину и уволили из дипломатического корпуса и со службы по результатам служебного расследования. Согласился с аргументами Дисциплинарной комиссии МИДа и Окружной административный суд Киева, в котором Марущинец оспаривал свое увольнение. Однако в ноябре нынешнего года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего. И постановила восстановить его на занимаемой ранее должности.

Издание отмечает, что МИД отказался отвечать на первый запрос, было ли выполнено судебное решение и каким образом, сославшись на персональные данные, о которых речь в запросе не шла. Только после повторного запроса Министерство таки предоставило ответ, копии выводов Дисциплинарной комиссии, на основании которых уволили Марущинца, а также копию судебного решения, восстановившего его в должности.

Но это было невозможным сразу по двум причинам. Во-первых, Украина к тому времени уже имела консула в Гамбурге, отзывать которого не было оснований. А вторая и главная причина – наличие персональной ноты по Марущинцу от германского МИДа.

Потоэму Марущинцу дали должность первого секретаря отдела безопасности Департамента противодействия угрозам со стороны РФ в центральном офисе МИДа с окладом в 9600 грн. По сути, должность сопоставима с той, с которой он в 2016 году откомандировывался консулом в Германию. До того, как стать консулом, Марущинец занимал пост советника Отдела государственного архива МИДа. Хотя, есть в назначении на «российское направление» и определенная доля иронии со стороны Министерства: мол «писал в соцсетях, как будешь побеждать Россию? Действуй!».

Напомним, в мае 2018 Министерство иностранных дел уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за нарушения правил этического поведения.

По результатам дисциплинарного производства комиссия МИД пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего и правил этического поведения государственных служащих, и как действия, которые вредят авторитету государственной службы.

Комиссия посчитала, что действия консула несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила уволить его с должности.