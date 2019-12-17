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Окружной административный суд Киева постановил выплатить бывшему прокурору Константину Кулику 1,149 млн гривен невыплаченного заработка.

Как сообщает пресс-служба суда, при рассмотрении дела судом установлено, что военного прокурора военной прокуратуры сил Антитеррористической операции Кулика  в апреле 2017 уволили с воинской службы в запас.

Действующим на момент увольнения истца законодательством была предусмотрена обязанность отдела работы с кадрами Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины в семидневный срок после получения приказа об увольнении истца подготовить и направить в соответствующий военный комиссариат экземпляр личного дела Кулика с целью взятия последнего на воинский учет.

«В то же время, таких действий совершено не было, что свидетельствует о нарушении ГПУ требований Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», Инструкции по организации учета личного состава Вооруженных сил Украины, утвержденной приказом Министерства обороны Украины 26 мая 2014 № 333, Инструкции по учету кадров в органах прокуратуры Украины, утвержденной приказом ГПУ от 2 февраля 2017 № 27 и Положения о Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины, утвержденного приказом ГПУ от 6 октября 2015 № 249», - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам рассмотрения дела судом было установлено, что ответчиком при увольнении истца не было начислено и выплачено последнему денежного обеспечения, а именно, премии за период с 1 по 13 апреля 2017 года, единовременного пособия в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы (с учетом денежного вознаграждения военнослужащим военных прокуратур за участие в антитеррористической операции), компенсации за неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска как участнику боевых действий, хотя осуществление таких выплат уволенному работнику является законодательно определенной обязанностью ГПУ.

В частности, судом установлено, что размер единовременного пособия в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217, 80 грн. А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составляло 663 рабочих дня, судом на основании требований 117 КЗоТ Украины было, в том числе, обязано ответчика выплатить Кулику его средний заработок за все время задержки в размере 1149734, 82 грн.

Как сообщал ForUm, 27 ноября Кулика уволили из ГПУ, потому что он прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статье, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.
ForUm

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