Парламент принял закон «О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины» с предложениями Президента Украины (№0976). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

В доработанном законе изменено его название на «О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения» и изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций.

Доработанный Закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада Пласта отражен в преамбуле.

В статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

Закон предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Также доработанным законом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

Доработанный закон предусматривает, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

4 сентября президент ветировал закон о государственной поддержке национальной скаутской организации «Пласт» и вернул документ в парламент со своими предложениями. Зеленский заявлял, что «определение законом одной скаутской общественной организации («Пласта») как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования получения ею государственной поддержки, а также приводит риск невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций».

30 мая Верховная Рада приняла закон о государственном признании и поддержке «Пласта». Он, как украинский аналог скаутского движения, появился в Украине в 1911 году. 12 апреля 1912 во Львове воспитанники одного из основателей «Пласта», Александра Тисовского, впервые приняли присягу. Эту дату традиционно считают днем ​​рождения украинского «Пласта». Учредителями организации были Тисовский, Петр Франко и Иван Чмола.

Как говорится в сообщении на сайте организации, «целью «Пласта» является содействие всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообщества, лидеров общества на идейных принципах «Пласта» и на принципах христианской морали».