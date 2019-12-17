Кабинет Министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса России, расположенным на временно оккупированной территории Украины.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 27 ноября №1237-р, опубликовано на правительственном портале.

«Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины, по перечню согласно с приложением (для служебного пользования)», – говорится в длокументе.

Также Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции, Государственной службе финансового мониторинга, Государственной налоговой службе, Государственной фискальной службе, Национальному банку и другим государственным органам в соответствии с компетенцией поручается обеспечить выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), мониторинг состояния выполнения такого решения и его эффективность.

Министерству иностранных дел после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.