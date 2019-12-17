По факту столкновений между правоохранителями и митингующими возле Верховной Рады Украины начато уголовное производство, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что 17 декабря было заявлено проведение акций по поданным заявкам. «Но вопреки заявленным мирным планам группа активистов пыталась установить военные палатки. Полицейские в формате диалога начали общаться с участниками, чтобы они прекратили перекрытие движения по улице Грушевского. Но активисты отказались выполнять законные требования правоохранителей и устроили столкновения», – подчеркнули в МВД

«Полицейские применили силу и демонтировали палатки. Чуть позже группа активистов начала перфоратором бурить асфальт, вставлять металлические колья и устанавливать палатки. Поэтому было принято решение оттеснить таких участников акции, а палатки убрать. Часть активистов начала применять дубинки и бросать камни в сторону правоохранителей. Активных участников, 26 человек доставили в районное управление для выяснения всех обстоятельств. После получения показаний и изучения всех материалов их действиям будет дана правовая оценка», - отметил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

В настоящее время по факту столкновения начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Напомним, под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.

Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители «зачистили» территорию возле гостиницы «Киев».

В результате столкновений 17 полицейских пострадали, а также 26 человек задержаны. Позже задержанных отпустили.