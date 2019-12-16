Президент Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. Текст законопроекта №2598 обнародован на сайте Верховной Рады.

НАК «Нафтогаз Украины» опроверг сообщения о договоренности с РФ по транзиту газа.

Председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий в Фонде.

На телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором показали троих украинских военных, находящихся в плену боевиков самопровозглашенной «ДНР».

Конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

Обыск в квартире на столичном Подоле, которую актер Антин Мухарский сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет, сообщили в полиции.

Американский журнал U. S. News & World Report опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Украина попала в топ-40.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Также он заявил, что украинская сторона может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию оккупированного Донбасса.

Нардеп от фракции «Слуга народа» Михаил Ананченко заявил, что 15 декабря в Сумах вблизи его дома на него напали двое неизвестных в балаклавах. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. СБУ заявила, что нападение на «слугу» Ананченко – инсценировка.

Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании.